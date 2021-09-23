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ريال مدريد يريد نجم ليفربول أليكساندر أرنولد

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:17
ترينت أليكساندر أرنولد
ترينت أليكساندر أرنولد

قالت صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية أن ريال مدريد وضع عينه على ترينت أليكساندر أرنولد ظهير ليفربول الأيمن.

ويتطلع النادي الملكي لاستقطاب لاعب جديد الصيف القادم يستطيع التواجد على الرواق الأيمن، وقد اختار الظهير الدولي الإنجليزي المتألق مع الريدز على ما يبدو.

ووقع النجم البالغ من العمر 22 عاماً على عقد جديد مع الريدز في يوليو الماضي سيبقيه في آنفيلد حتى صيف عام 2025.

كما دخل يوسف عطال وريس جيمس ضمن المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإسبانية وفقاً لـ "ديفينسا سنترال".

ويرغب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في ضم لاعب ينافس داني كارفاخال على مركز الظهير الأيمن، وسيكون الاختيار ما بين هؤلاء اللاعبين متاحاً أمام النادي بعد نهاية الموسم الجاري.

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