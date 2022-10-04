تقرير: هالاند إلى ريال مدريد في 2024

يحتوي عقد النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الحالي مع مانشستر سيتي بنداً يسمح له بالرحيل في عام 2024، ويسعى ريال مدريد لتفعيله وفقاً لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني.

شهد هذا الموسم استكمالاً للتألق غير العادي من طرف المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً والذي افتتح مسيرته مع سيتي بتسجيل 17 هدفاً خلال 11 مباراة حتى الآن في جميع البطولات.

ورغم أن الاتفاق الذي يربط النجم الصاعد بالنادي الإنجليزي يستمر حتى صيف عام 2027، إلا أن تقاريراً سابقة تناقلتها وسائل الإعلام أكدت أن بالإمكان تحريره من هذا العقد وارد في 2024.

وسيكون باستطاعة الميرينغي اقتناص هالاند بسعر أقل مقارنة بغيره من الأندية الأخرى المهتمة وفقاً لتصريحات أدلى بها فيرناندو سانز مدافع ريال السابق للبرنامج الإسباني.

مانشستر سيتي يتحرك لتمديد عقد هالاند

بدوره، تحرك مانشستر سيتي سريعاً لتأمين بقاء النرويجي لأطول فترة ممكنة ولإبعاده عن أنظار المهتمين من خلال تقديم عرضٍ جديد محسن يهدف لإغراء اللاعب بتمديد فترة بقائه في ملعب الاتحاد لفترة إضافية.

لكن ريال مدريد يمني النفس في اقتناص مهاجم بوروسيا دورتموند السابق وبناء فريق شاب من حوله نظراً لصغر سنه وقدرته على الارتقاء بمستواه أكثر بحلول عام 2024.

ولم يتم الكشف عن القيمة التي سيحتاج النادي الملكي لدفعها من أجل استقطاب نجم السيتيزنز، إلا أن موقع "ترانزفير ماركت" يشير إلى أن السعر الحالي يصل إلى 150 مليون يورو.