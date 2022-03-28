ريال مدريد يريد 30 مليون يورو للتخلي عن آسينسيو

يتطلع النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو للرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف القادم وفقاً لموقع "إل ناسيونال".

وسيوافق فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي على رحيل الجناح صاحب الـ 26 عاماً بعد انتهاء الموسم إذا ما وصله عرض بقيمة 30 مليون يورو (25 مليون جنيه استرليني).

وعانى آسينسيو في صفوف ريال مدريد بشكل عام ولم ينجح في تقديم الإضافة المتوقعة منذ انضمامه للفريق عام 2014 قادماً من ريال مايوركا.

وشارك اللاعب هذا الموسم في 33 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

وقال موقع "ديفينسا سنترال" أن اللاعب مطلوب من قبل يوفنتوس وهو اهتمام ليس بالجديد كون النادي الإيطالي سعى لضمه عدة مرات في السابق.