ريال مدريد يريد 4 نجوم من تشيلسي

البوابة - وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خطة لتعزيز الصفوف بصفقات جديدة بعد نهاية الموسم الجاري قد يكون من ضمنها 4 من نجوم تشيلسي.

ويسعى النادي الملكي لاستغلال حالة عدم الوضوح التي يعيشها البلوز في الآونة الأخيرة باجتذاب 4 لاعبين مميزين من صفوفه.

من هم نجوم تشيلسي المطلوبون من قبل ريال مدريد ؟

وأكد موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن أنظار المدريديين باتت مصوبة تجاه الثلاثي الإنجليزي ريس جيمس ومايسون ماونت وروبن لوفتوس تشيك إضافة للكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لاعب ريال السابق.

وستنتهي عقود ماونت ولوفتوس تشيك وكوفاتشيتش في صيف عام 2024 ما لم تعمل إدارة تشيلسي على تجديدها خلال الأشهر القادم.

وتثق إدارة ريال مدريد بقيادة بيريز في قدرتها على استقطاب هؤلاء اللاعبين بعد نهاية عقودهم من خلال تقديم أجور مغرية كونهم سيصلون بصورة مجانية في هذه الحالة.