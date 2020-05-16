ريال مدريد يستعد لبيع غاريث بايل

ذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن خدمات نجم الفريق غاريث بايل، هذا الصيف مجاناً.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال رفض الويلزي البالغ 30 عاماً الرحيل عن النادي وتمسكه بالبقاء حتى نهاية عقده في صيف 2022، سيقوم الملكي بفسخ عقده نظراً لراتبه الضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن بايل لن يكون الوحيد الذي سيرحل عن ريال مجاناً، بل وأيضاً خاميس رودريغيز.

ورغم اهتمام نيوكاسل يونايتد وتوتنهام، إلا أن بايل لا ينوي الرحيل عن صفوف الميرينغي، وهو متمسك بالبقاء داخل الفريق بسبب الراتب الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنوياً.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد رفض عرضاً من الدوري الصيني لبايل، لأن النادي رفض دفع مقابل مالي في الصفقة.

ويسعى ريال مدريد للتخلي عن بايل مجاناً رفقة رودريغيز بمقابل جيد لتمويل الصفقات الجديدة، ولذلك سيتم تقليل المطالب المادية المرتفعة لتسهيل رحيل الويلزي.

وحاول ريال مدريد الاستغناء عن النجم الويلزي في صيف 2017، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم كيليان مبابي، لكنه رفض الرحيل، ليمنع وصول النجم الفرنسي إلى النادي.

يذكر أن بايل وصل إلى مدريد في صيف 2013 ونجح في تسجيل 101 هدفاً، وكان أفضل موسم له في 2013-2014 عندما سجل 22 هدفاً.