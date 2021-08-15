ريال مدريد يستعد لبيع مارتن أوديغارد

كشف موقع "جول" العالمي أن ريال مدريد أصبح مستعداً لبيع النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد في ظل اهتمام آرسنال بالحصول على خدماته.

ويتطلع النادي اللندني للحصول على توقيع اللاعب الشاب بعد رحيل جو ويلوك إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 25 مليون جنيه.

أوديغارد خارج مخططات أنشيلوتي

ولم يشارك البالغ عمره 22 عاماً مع ريال مدريد تحت إشراف المدير الفني كارلو أنشيلوتي ولم يكن ضمن التشكيلة التي واجهت ديبورتيفو آلافيس (4-1) أمس السبت ضمن الدوري الإسباني.

وأعير نجم خط الوسط إلى النادي اللندني الموسم الماضي وظهر معه بصورة جيدة خلال 20 لقاء تحت إشراف المدرب ميكيل آرتيتا وسجل أهدافاً حاسمة أمام أولمبياكوس وتوتنهام.

وشارك النرويجي مع منتخب بلاده في 30 مباراة دولية سجل خلالها هدف واحد.