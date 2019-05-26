ريال مدريد يستعد لسوق الانتقالات الأكبر في تاريخه

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد على أعتاب سوق انتقالات تاريخي.

يأتي هذا في ظل تعرض إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لضغوطات كبيرة من جماهير النادي المطالبة بإبرام صفقات مميزة هذا الصيف.

وأوضحت أن ريال مدريد مقبل على إنفاق غير مسبوق، سيتخطى الـ 254 مليون يورو التى أنفقها موسم 2009-2010 وهي الأضخم في تاريخ النادي، وتعاقد الميرينغي في ذلك الموسم مع كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وتشابى ألونسو وكريم بنزيمة وألفارو أربيلوا وراؤول آلبيول.

وأفادت الصحيفة بأن الإنفاق في السوق القادم سيتخطى ذلك موسم 2009-2010 بما يقرب من 300 أو 400 مليون يورو، ليصبح الإجمالى 600 مليون تقريباً.

وأنفق ريال مدريد حتى الآن 95 مليون يورو في السوق الصيفي الذي لم يبدأ بشكل رسمي حتى الآن، بعد أن تعاقد مع رودريغو مقابل 45 مليوناً، وإيدير ميليتاو مقابل 50 مليوناً.

وهناك صفقة أخرى تم تحديدها وهي التعاقد مع إيدين هازارد، جناح تشيلسي، لكن النادي اللندني يريد 140 مليون يورو، بينما سيدفع ريال مدريد على الأقل 100 مليون يورو، وهو ما سيرفع حجم الإنفاق إلى 195 مليوناً على الأقل.

وإذا أضاف ريال مدريد فقط التعاقد مع لوكا يوفيتش، نجم آينتراخت فرانكفورت، مقابل 60 مليوناً فإن إجمالي ما سيتم إنفاقه سيصل إلى 255 مليون يورو.

وقد يشهد سوق ريال مدريد التعاقد مع فيرلان ميندي، ظهير ليون الأيسر مقابل 30 مليون يورو، ليتبقى مركز لاعب الوسط الذي قد يشهد ضم بول بوغبا من مانشستر يونايتد أو كريستيان إيريكسن من توتنهام.

وفى حالة ضم بوغبا ستصل قيمة الصفقة إلى 150 مليون يورو على الأقل، بينما قد يأتى إيريكسن مقابل 70 إلى 80 مليوناً.

وإذا نجح ريال مدريد في التعاقد مع بوغبا فإن إجمالي قيمة الصفقات سيصل إلى 435 مليون يورو، بينما فى حالة ضم إيريكسن سيتوقف الإنفاق عند 355 مليوناً.

وقد يختتم سوق ريال مدريد بصفقة "سوبر" من باريس سان جيرمان، وذلك فى حالة التعاقد مع نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي، وهنا ستصل القيمة الكلية للإنفاق إلى 600 مليون يورو.

وسيكون على ريال مدريد التخلي عن العديد من اللاعبين إذا ما أراد الوفاء بكل طلبات المدرب زين الدين زيدان، وحتى الآن يصل العجز في سوق ريال مدريد بين القادمين والراحلين إلى 95 مليون يورو، وهو ثاني أكبر عجز بعد سوق 2009-2010 الذي وصل حينها إلى 155 مليون يورو.

ويعد غاريث بايل فى مقدمة اللاعبين المتوقع رحيلهم، حيث أن النجم الويلزي بات خارج حسابات زيدان الفنية، إلا أنه لم تصله أي عروض خارجية حتى الآن.

كما قد يرحل إيسكو أيضاً بحال وصول عرض مميز، إلى جانب استغناء الملكي عن خدمات المعارين ماتيو كوفاتشيتش وخاميس رودريغيز وثيو هيرنانديز.

ويستهدف ريال مدريد لجمع 200 مليون يورو على الأقل من خلال بيع لاعبيه، وهو الأمر الذي يؤكد أن السوق المقبل سيشهد العديد من الأرقام القياسية.