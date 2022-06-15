ريال مدريد يستعد للتخلص من يوفيتش

رشحت تقارير إيطالية اليوم الأربعاء انتقال النجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وتعاقد النادي الملكي مع اللاعب القادم من آينتراخت فرانكفورت في عام 2019 مقابل 60 مليون يورو.

لكن الصربي فشل فشلاً ذريعاً منذ ارتدائه قميص الميرينغي ولم ينجح في فرض نفسه ضمن خيارات المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن فيورنتينا يتطلع للحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً على سبيل الإعارة.

وسبق لألفارو أودريوزولا مدافع ريال مدريد خوض تجربة ناجحة مع الفيولا في إيطاليا.

ويأمل القائمون على ريال مدريد أن يتكرر الأمر ذاته مع يوفيتش الذي يرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى صيف عام 2025.