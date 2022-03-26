ريال مدريد يستعد للتخلص من 3 لاعبين الصيف القادم

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تريد التخلص من الثلاثي ماريانو دياز وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش بعد انتهاء الموسم الحالي.

ويسعى النادي المدريدي لتقليص فاتورة أجور لاعبيه من خلال بيع اللاعبين الذين فشلوا في ترك بصمة مع الفريق الأول وحتى يوفر أموالاً إضافية لاستثمارها في تعاقدات جديدة.

وتدرك إدارة ريال مدريد أنه سيكون من الصعب التخلص من بعض هؤلاء النجوم نظراً لأجورهم المرتفعة التي ستواجه الأندية الأخرى المهتمة صعوبة كبيرة في دفعها.

ويرغب القائمون على الميرينغي ضم النجمين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند خلال الصيف وعليه من أجل ذلك توفير أجور ضخمة حتى ينجح في استقدام هذين اللاعبين.