ريال مدريد يستعيد بنزيمة قبل مواجهة سوسييداد

يحل ريال مدريد، ضيفاً ثقيلاً الأحد على مستضيفه ريال سوسييداد، على ملعب آنويتا ضمن المرحلة الـ 37 من الدوري الإسباني.

وأصبح كريم بنزيمة مهاجم الملكي جاهزاً قبل يومين من مواجهة سوسييداد، بعدما شارك في التمرينات بأكملها، الجمعة، تحت إشراف المدرب زين الدين زيدان.

وبعد غيابه عن مباراتين بسبب إصابة عضلية، يستطيع بنزيمة، المشاركة في آخر مباراتين لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان اللاعب قد عاد للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي حتى أكمل مران الجمعة للنهاية مع زملائه.

ويبتعد بنزيمة بهدفين عن أفضل سجلاته التهديفية (32 هدفاً) مع ريال مدريد في موسم 2011-2012.

ولن يتمكن زيدان، من الاعتماد على القائد سيرخيو راموس الذي يواصل خطة تأهيله، ولا يزال سيرخيو ريغيلون مصاباً، فيما يواصل ألفارو أودريوزولا تعافيه، ولن يتمكن من اللعب لنهاية الموسم.