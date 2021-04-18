ريال مدريد يستعيد داني كارفاخال

تعافى داني كارفاخال من إصابته العضلية ليعود إلى تدريبات ريال مدريد، حيث ظهر في آخر مران أمس، قبل مواجهة خيتافي اليوم الأحد، ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

وكان كارفاخال قد تعرض لتكرار إصابته في الساق اليمنى، في 14 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي ظهر فيه بعد تعافيه من نفس الإصابة، قبل أن يتعافى أمس بعد أسبوعين من التدريبات الفردية.

وشهد التدريب أيضاً عودة النجم توني كروس، للتدرب مع بقية زملائه.

وسيقرر المدرب زين الدين زيدان، بناء على حالة الألماني ما إذا كان سيشارك أمام خيتافي، أم يمنحه راحة ويبحث عن بديل له في وسط الملعب.

وتضم قائمة غيابات ريال مدريد سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز للإصابة، وناتشو فيرنانديز للإيقاف، ويتعين على زيدان أن يقرر ما إذا كان سيدفع بكارفاخال وإيدين هازارد، الذي اقترب أيضاً من المشاركة.