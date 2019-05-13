ريال مدريد يستغني عن نافاس

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية الاثنين أن ريال مدريد أعلم حارسه كايلور نافاس بانتهاء مسيرته مع النادي نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الدولي الكوستاريكي سيكون الحارس الأساسي لريال مدريد في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني التي يستضيف فيها ريال بيتيس على ملعبه الأحد القادم ليودع جماهير النادي.

وبعد أن قضى خمس سنوات بين جدران النادي الملكي سيرحل نافاس وفي جعبته ثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية ولقب أخر لكأس سوبر إسبانيا.

وانضم صاحب الـ 32 عاماً للملكي عام 2014 قادماً من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو، وخاض أولى مبارياته الرسمية في الليغا مع ريال مدريد في 23 سبتمبر من نفس العام عندما كان يتنافس على مركز الحارس الأساسي مع الحارس المخضرم ايكر كاسياس.

وفي صيف 2015 مر نافاس بلحظة مهمة في مسيرته مع ريال مدريد عندما فشلت صفقة ضم الحارس دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد مقابل انتقال الكوستاريكي للشياطين الحمر في اللحظات الأخيرة.

ومنذ ذلك الوقت أصبح نافاس، رغم الشكوك الكبيرة التي ثارت حوله، الحارس الأساسي لريال مدريد تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان ليحقق معه إنجازاً تاريخياً بالتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و 2018.

لكن حظ نافاس تغير كثيراً في الصيف الماضي عندما تعاقد ريال مدريد مع الحارس تيبو كورتوا، حيث انحسر دوره بشكل كبير مع النادي الملكي وبات يشارك بشكل أساسي في مباريات دوري أبطال أوروبا فقط خلال فترة ولاية المدرب جولين لوبيتيغي، فيما تولى كورتوا حراسة عرين الفريق في مباريات بطولتي الدوري والكأس المحليين.

ومع عودة زيدان مرة أخرى، بالإضافة إلى ابتعاد كورتوا للإصابة، عاد نافاس مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية للنادي الملكي، وبدى أنه في طريقة لاستعادة سيطرته وبسط نفوذه من جديد على مركز الحارس الأساسي، ولكن يبدو أن إدارة ريال مدريد، طبقا لتقارير وسائل الإعلام، ترى ضرورة إنهاء عقد قائد المنتخب الكوستاريكي في الوقت الحالي وليس الانتظار حتى انتهائه في 2020.