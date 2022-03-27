ريال مدريد يستهدف التعاقد مع جود بيلينغهام

قال موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن إدارة ريال مدريد تدرس التقدم بعرضٍ لجلب الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند.

ويرغب النادي الملكي في إحداث ثورة في صفوفه بعد انتهاء الموسم من خلال تدعيمه بلاعبين شبان خصوصاً في خط الوسط الذي بات التقدم في السن يميز نجومه مثل توني كروس ولوكا مودريتش.

ويرى القائمون أن صاحب الـ 18 عاماً الذي تألق منذ انتقاله إلى صفوف دورتموند يعد خياراً مناسباً لقيادة خط الوسط في السنوات القادمة.

وخاض بيلينغهام هذا الموسم 37 مباراة حتى الآن في جميع البطولات مع أسود فيستفاليا سجل خلالها 6 أهداف، كما صنع 13 هدف آخر.

ويمتد عقد النجم الإنجليزي الشاب مع بوروسيا دورتموند حتى صيف عام 2025.