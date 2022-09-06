ريال مدريد يسحق سيلتك بثلاثية ويخسر بنزيمة بداعي الإصابة

سحق ريال مدريد الإسباني مستضيفه سيلتك الاسكتلندي بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب سيلتك بارك لحساب المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف الفريق الملكي جميعها في الشوط الثاني عن طريق كلٍ من البرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش والبديل البلجيكي إيدين هازارد في الدقائق 56 و 60 و 77 على التوالي.

وتعرض ريال لضربة موجعة بعد تعرض نجمه الأول الفرنسي كريم بنزيمة لإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء في الدقيقة 30.

ريال مدريد يستهل مرحلة المجموعات بانتصار مهم

بهذه النتيجة، رفع ريال رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما بقي رصيد سيلتك خالياً من النقاط ليتراجع إلى المركز الرابع.

ضمن المجموعة نفسها، تغلب شاختار دونيتسك الأوكراني على مستضيفه آر بي لايبتزيغ الألماني بنتيجة 4-1.