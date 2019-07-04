ريال مدريد يشترط وجود بايل ضمن صفقة انتداب بوغبا

يسعى ريال مدريد جاهداً لإتمام صفقة الظفر بنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، في ظل الرغبة الكبيرة للمدرب زين الدين زيدان في ضم الجوهرة الفرنسية، واعتباره ركيزة أساسية في خط الوسط.

ويريد ريال مدريد تضمين لاعبه غاريث بايل في صفقة انتداب بوغبا لتخفيف قيمتها المالية.

وتقف صفقة انتداب الميرينغي لنجم الوسط الفرنسي على ضرورة موافقة الشياطين الحمر على تضمين بايل فيها.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "زيزو" حريص على ضم مواطنه الذي يعتبره لاعباً مثالياً لخططه، في ظل القوة البدنية والمهارات الفنية التي يتمتع بها.

ويبقى الإشكال الوحيد لإتمام الصفقة الجانب المالي، حيث يريد ريال مدريد التخلص من عبء بايل، وذلك بتضمينه في الصفقة، لكن مانشستر يونايتد يرفض هذا المقترح، رغم محاولات مينو ريولا وكيل أعمال بوغبا بإقناع إدارة النادي الإنجليزي برغبة موكله في الانتقال وتغيير الأجواء.