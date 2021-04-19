ريال مدريد يطارد ستيرلينغ

كشفت مصادر، عن رغبة ريال مدريد في الظفر بخدمات رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية أن خروج اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً من التشكيلة الأساسية للمدرب جوسيب غوارديولا يمهد لرحيله عن سيتي، خاصة وأن فيل فودين أصبح النجم الأول بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي لن يسمح لستيرلينغ بالرحيل بعد نهاية الموسم بمبلغ أقل من 80 مليون جنيه استرليني في ظل تبقي عامين على انتهاء عقده.

وبينت أن ريال مدريد سيواصل المناقشات بشأن الصفقة بعد بطولة يورو 2020 التي ستجري في يونيو المقبل.

وانتقل الدولي الإنجليزي إلى مانشستر سيتي عام 2015 قادماً من ليفربول مقابل 44 مليون جنيه، وخاض هذا الموسم 42 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً.