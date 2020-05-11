ريال مدريد يطارد نجماً جديداً من إنتر

كشفت تقارير أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حدد مركز قلب الدفاع لتدعيمه بشكل أولي الصيف القادم، ووضع ميلان شكرينيار، نجم إنتر، على رأس قائمة المطلوبين.

ويعتمد زيدان بشكل رئيسي على سيرخيو راموس ورافاييل فاران، إذ أن إيدير ميليتاو لم يقنع في موسمه الأول، فيما لا يدخل ناتشو فيرنانديز في الحسابات بشكل كبير.

وذكرت "دياريو جول" أن زيدان وضع قائمة من الأسماء لدعم مركز قلب الدفاع، ويأتي في مقدمتها شكرينيار من إنتر بعد مستواه المميز خلال الموسمين الماضيين.

وأشار التقرير إلى إمكانية عرض خاميس رودريغيز على النيراتزوري من أجل تخفيض قيمة الصفقة، خصوصاً وأن الكولومبي خارج الحسابات الموسم المقبل.

وتحدث إيفان كوردوبا، نجم إنتر السابق، في الأيام الفائتة عن أنه يتمنى يوماً ما رؤية نجم منتخب بلاده بقميص النيراتزوري، لكنه أكد أن الأمر الأكثر واقعية أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي.

وتضم قائمة زيدان أيضاً دايو أوباميكانو، لاعب لايبتزيغ، والذي أكد وكيله بأنه في الغالب لن يرحل الصيف القادم وأنه سيستمر مع ناديه الألماني رغم الطلب الكبير عليه.

ويفترض أن تعود منافسات الدوري الإسباني منتصف الشهر المقبل، علماً بأن لاعبي ريال مدريد عادوا للتدريبات خلال الأيام الماضية، لكن بشكل فردي بعد خضوعهم للفحوصات.