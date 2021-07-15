ريال مدريد يعاني لبيع لاعبيه قبل التعاقد مع مبابي

يرغب ريال مدريد في بيع عدة لاعبين هذا الصيف من أجل تخفيض فاتورة أجور لاعبيه ولتوفير السيولة اللازمة من أجل ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يعد الهدف الأول لإدارة الملكي.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن النادي قد يتجه لإعارة أو بيع غاريث بيل أو إيدين هازارد كونهما لوحدهما يكلفانه حوالي 13% من مجموع الرواتب.

كما سيتم التخلص من إيسكو ولوكا يوفيتش وداني سيبايوس على الأغلب إن وصلت لهم عروض مناسبة.

سيكون رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان صعباً إلا بحال ضم ميسي

ويتمنى ريال أن ينجح باريس سان جيرمان في ضم القائد ليونيل ميسي بعدما انتهى عقده مع برشلونة نهاية الشهر الماضي، لأن ذلك سيسمح لمبابي بالرحيل عن النادي الباريسي.

يذكر أن مبابي لطالما عبر عن رغبته في الانتقال لريال مدريد رغبة منه في العمل مع مواطنه زين الدين زيدان الذي غادر الفريق مع نهاية الموسم المنصرم.