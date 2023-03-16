ريال مدريد يعرض رقماً فلكياً لشراء بيلينجهام

البوابة - باشر ريال مدريد المساعي لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم القادم بالتحرك لضم النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام أحد أهم أهدافه.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن النادي المدريدي قدم عرضاً بقيمة 140 مليون يورو للتعاقد مع لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند المتألق.

وسيدفع ريال 100 مليون يورو كقيمة ثابتة، إضافة لـ 40 مليون يورو أخرى على شكل متغيرات تعتمد على ما سيقدمه اللاعب.

ريال مدريد ينافس عمالقة أوروبا على توقيع بيلينجهام

يتنافس الميرينغي مع عدة أندية أوروبية كبيرة أخرى مثل ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي على توقيع بيلينجهام (19 عاماً) والذي يمتد عقده الحالي مع دورتموند حتى الثلاثين من يونيو لعام 2025.

يذكر أن النجم الإنجليزي الشاب سجل 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى خلال 33 مشاركة مع بوروسيا دورتموند في جميع المنافسات حتى الآن هذا الموسم.