ريال مدريد يعلن عن إصابة ميندي

أعلن ريال مدريد عن تعرض تعاقده الجديد فيرلان ميندي القادم من ليون هذا الصيف للإصابة خلال التدريبات.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد خلاله إن إصابة الفرنسي عضلية، لكنه لم يكشف من خلاله الفترة المتوقعة لغيابه، إلا أن التقارير أكدت أنه سيبتعد لمدة 4 أسابيع.

وكتب النادي في البيان: "بعد خضوع لاعبنا فيرلان ميندي لاعبنا الجديد عن طريق الخدمات الطبية الخاصة بريال مدريد تم تشخيص إصابته بمشكلة عضلية في الفخذ الأيمن، ولا نزال في انتظار التقييم الشامل".

ويستعد ريال مدريد في الوقت الحالي لمواجهة نظيره وجاره في العاصمة الإسبانية أتلتيكو في بطولة كأس الأبطال المقامة حالياً.

وكان ميندي قد انضم لريال مدريد قادماً من ليون قبل عدة أسابيع بقيمة حوالي 50 مليون يورو.

يذكر أنه من المتوقع ألا تكون إصابة ميندي خطيرة وأن يتواجد مع ريال في افتتاحية الموسم أمام سيلتا فيغو منتصف الشهر المقبل.