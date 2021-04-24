ريال مدريد يفقد نقطتين ثمينتين أمام بيتيس

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي على ملعبه مع ضيفه ريال بيتيس السبت، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال بيتيس رصيده بذلك إلى 50 نقطة في المركز السادس مقابل 71 نقطة لريال مدريد في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، وثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

وباتت الفرصة متاحة بذلك أمام أتلتيكو لتعزيز موقعه في الصدارة والتقدم خطوة أخرى نحو انتزاع اللقب، وذلك من خلال مباراته المقررة أمام أتلتيك بلباو الأحد، كما يتطلع برشلونة إلى استغلال الفرصة من خلال مباراته أمام فياريال.

واستمر إخفاق ريال مدريد في الفوز على ملعبه أمام ريال بيتيس، حيث كان آخر انتصار له على غريمه الأندلسي في عام 2017، عندما تغلب عليه 2-1 ضمن الدوري الإسباني.

وحافظ ريال مدريد على سجله خالياً من الهزائم بذلك للمباراة الـ 17 على التوالي في جميع المسابقات، وكان التعادل هو الخامس على التوالي لبيتيس في الدوري.