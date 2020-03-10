ريال مدريد يفكر بضم أغويرو

يسعى ريال مدريد إلى ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع "Le10sport" الفرنسي أن مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو نجم أتلتيكو مدريد السابق قد يعود مجدداً إلى الدوري الإسباني لكن من بوابة النادي الملكي هذه المرة.

ويرتبط الدولي الأرجنتيني مع فريقه حتى نهاية الموسم القادم، لكنه قد يرحل هذا الموسم في حال أصر ريال مدريد أو غيره على إبرام الصفقة، خصوصاً أن المدير الفني زين الدين زيدان بحاجة إلى مهاجم آخر إلى جانب كريم بنزيمة.

وكانت صحيفة "ذا سن" البريطانية أشارت إلى أن سيتي سيوافق على رحيل أغويرو هذا الصيف في حال منع الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وينتظر بطل إنجلترا حكم المحكمة الرياضية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحرمانه من المشاركات الأوروبية لعامين مقبلين، بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

يذكر أن أغويرو يبلغ حالياً من العمر 31 عاماً، ويرى البعض أن التعاقد مع لاعب بعمره لا يفيد ريال مدريد على المدى البعيد نظراً لكبر عمر بنزيمة أيضاً (32 عاماً).