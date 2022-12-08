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ريال مدريد يقترب من التعاقد مع جوهرة البرازيل الجديدة بمبلغ 72 مليون يورو

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 09:38
(Photo by Benjamin CREMEL / AFP)
(Photo by Benjamin CREMEL / AFP)

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من المراحل الأخيرة للتعاقد مع الموهبة البرازيلية الشابة إندريك فيليبي، حيث أن المفاوضات تجري حاليًا مع اللاعب ومع ناديه بالميراس البرازيلي. 

وعلى ما يبدو أن إدارة الملكي لا تضيع الوقت أبدًا، فعلى الرغم من انشغال الجميع حاليًا في منافسات كأس العالم قطر 2022، إلّا أن النادي الإسباني يركز على خطف جوهرة البرازيل الجديدة قبل الجميع خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ريال مدريد في المراحل الأخيرة للتعاقد مع جوهرة البرازيل الجديدة

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن نادي ريال مدريد بصدد إنهاء صفقة انتقال إندريك فيليبي صاحب الـ16 عامًا من نادي بالميراس البرازيلي.

 

ويضيف رومانو أن المفاوضات تجري على قدم وساق وفي مراحلها الأخيرة مع اللاعب أيضًا، من ناحية أخرى فهناك محادثات متقدمة مع نادي بالميراس، حيث أن الميرينغي مستعد لدفع 60 مليون يورو في الصفقة، وأن إجمالي المبلغ سيصل إلى 72 مليون يورو.

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