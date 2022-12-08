ريال مدريد يقترب من التعاقد مع جوهرة البرازيل الجديدة بمبلغ 72 مليون يورو

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من المراحل الأخيرة للتعاقد مع الموهبة البرازيلية الشابة إندريك فيليبي، حيث أن المفاوضات تجري حاليًا مع اللاعب ومع ناديه بالميراس البرازيلي.

وعلى ما يبدو أن إدارة الملكي لا تضيع الوقت أبدًا، فعلى الرغم من انشغال الجميع حاليًا في منافسات كأس العالم قطر 2022، إلّا أن النادي الإسباني يركز على خطف جوهرة البرازيل الجديدة قبل الجميع خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ريال مدريد في المراحل الأخيرة للتعاقد مع جوهرة البرازيل الجديدة

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن نادي ريال مدريد بصدد إنهاء صفقة انتقال إندريك فيليبي صاحب الـ16 عامًا من نادي بالميراس البرازيلي.

Real Madrid are closing in on Endrick deal. Negotiations are progressing to final stages on personal terms too. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Talks are very advanced with Palmeiras on €60m fee plus taxes. Been told full package will be €72m.



Real want to seal & sign the deal very soon. pic.twitter.com/kIpPptR6ec — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2022

ويضيف رومانو أن المفاوضات تجري على قدم وساق وفي مراحلها الأخيرة مع اللاعب أيضًا، من ناحية أخرى فهناك محادثات متقدمة مع نادي بالميراس، حيث أن الميرينغي مستعد لدفع 60 مليون يورو في الصفقة، وأن إجمالي المبلغ سيصل إلى 72 مليون يورو.

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