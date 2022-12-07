منتخب الأرجنتين يتلقى ضربة قاسية قبل مواجهة هولندا في كأس العالم

يترقب الجميع بعد انتهاء دور الـ 16 يوم أمس موعد مباراة الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي ستلعب على استاد "لوسيل" الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وتجري في الوقت الحالي التحضيرات على قدم وساق من كلال الفريقين استعدادًا لهذه المواجهة الحاسمة، والتي يعتبر الفوز فيها خطوة مهمة للاقتراب من حلم التتويج ببطولة كأس العالم 2022.

ضربة قاسية لمنتخب الأرجنتين قبل مواجهة هولندا في كأس العالم

كشفت التقارير الصحفية أن نجم الأرجنتين دي بول قد يغيب عن مواجهة هولندا يوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث أكد صحف أرجنتينية أن دي بول تدرب منفردًا ولم يظهر مع زملائه في التدريبات.

وأشارت المصادر الرياضية في الأرجنتين أن دي بول قد لا يكون ضمن خيارات ليونيل سكالوني حتى لا تتفاقم حالة اللاعب وليتشافى بشكل أسرع، ولم يتم التوضيح عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها.

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