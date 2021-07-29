ريال مدريد يقترب من تجديد عقد كارفاخال

يتوقع أن يتم الإعلان عن تجديد عقد الظهير الإسباني داني كارفاخال مع ريال مدريد لثلاثة مواسم قادمة خلال الساعات القادمة وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وكان من المفترض أن يتم التجديد نهاية الموسم الماضي، رغم تعرضه لعدة إصابات مؤثرة جعلته يشارك فقط في 15 مباراة.

ريال مدريد يخشى خسارة كارفاخال

ويخشى النادي الملكي خسارة اللاعب البالغ 29 عاماً كما حصل مع زميله رافاييل فاران الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لمانشستر يونايتد.

وتم بيع الظهير الأيمن موسم 2012-2013 لباير ليفركوزن وتألق معه ليعود إلى ريال مدريد من جديد الصيف التالي وشارك معه منذ ذلك الحين في 294 مباراة بجميع البطولات.