ريال مدريد يقترب من فسخ عقد بايل

يدرس مسؤولو ريال مدريد فسخ عقد غاريث بايل في حال رفضه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد وصول الأمور إلى طريق مسدود بين الطرفين.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، السبت، أن فلورنتينو بيريز منزعج من تصرفات بايل الأخيرة، وحصوله على راتب سنوي مرتفع للغاية دون أن يشارك بانتظام.

ورفضت إدارة النادي الملكي رحيل الجناح الويلزي الصيف الماضي، بسبب طلبها الحصول على مقابل مالي كبير من جيانجسو الصيني، الذي كان قريباً من التوقيع معه.

يذكر أن بايل شارك هذا الموسم في 18 مباراة فقط مع ريال مدريد في جميع المسابقات، وتبلغ قيمته حالياً نحو 32 مليون يورو فقط.