ريال مدريد يقرر الإبقاء على نافاس

كشفت مصادر إسبانية في الأيام الأخيرة عن تغير رغبة ريال مدريد بالنسبة لحارسه كايلور نافاس.

وكان الدولي الكوستاريكي قد اقترب من مغادرة الملكي عقب نهاية الموسم الماضي، بعدما باتت رغبة المدرب زين الدين زيدان في أن يكون تيبو كورتوا الحارس الأساسي باستمرار.

لكن بعد أيام من انطلاقة المعسكر وبعد أيام من العمل الجاد الذي قدمه نافاس، ومع تغير بعض المعطيات فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن الأمور أخذت منعطفاً آخر.

وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية أن نافاس سيستمر في ريال الموسم القادم، مؤكدة أن الشيء الأكيد في حراسة مرمى الميرينغي هو أن كورتوا سيكون أساسياً.

وسيلعب الكوستاريكي أدواراً سيتم الاتفاق عليها مع زيدان حين يعود إلى قيادة معسكر الفريق في كندا من جديد.

ويبدو أن الحارس الشاب لونين سيغادر على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة، ويبدو ريال بيتيس أقرب الاحتمالات نظراً لاهتمام النادي الأندلسي به منذ فترة.

يذكر أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يتواجد حالياً في كندا من أجل متابعة معسكر الفريق ومناقشة أمور سوق الانتقالات مع المدرب والجهاز الفني.