ريال مدريد يقرر الاحتفاظ بسيبايوس

بات ريال مدريد لا يفترض خيار رحيل داني سيبايوس هذا الصيف رغم التقارير التي ربطته بمغادرة النادي.

وكان الدولي الإسباني قد اقترب من ترك الفريق الملكي بسبب عدم اقتناع المدرب زين الدين زيدان به كجزء من المنظومة التي يريدها.

وحول ذلك، قالت صحيفة "ماركا" أن رغبة ريال مدريد الآن باتت في أن يظل سيبايوس الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ترجيح رحيله إلى ميلان أو إعارته لأحد الأندية الإسبانية، إلا أن التغيرات التي طرأت على خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات جعلته أقرب للبقاء الآن.

وسيسافر زيدان إلى كندا لمتابعة معسكر ريال مدريد، على أن يصل اليوم أو غداً على الأكثر، وذلك عقب مغادرة المعسكر جراء وفاة شقيقه.

يذكر أن الرئيس فلورنتينو بيريز يتواجد حالياً في كندا من أجل متابعة المعسكر ومناقشة أمور سوق الانتقالات الصيفية مع المدرب والجهاز الفني.