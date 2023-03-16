ريال مدريد يكافىء بنزيمة بعقد جديد

البوابة - كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتزيو رومانو عن مساعي ريال مدريد الجدية لتمديد عقد قائد الفريق المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة حتى صيف عام 2024.

ويواصل الهداف البالغ من العمر 35 عاماً اللعب على أعلى المستويات وتقديم الإضافة بعد تسجيله هدف انتصار ريال على ليفربول أمس الأربعاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

بنزيمة على رأس مشروع ريال مدريد الموسم القادم

أكد رومانو أن النجم جزائري الأصل ما يزال أحد أهم لاعبي الفريق الملكي، وسيكون جزءاً أساسياً منه الموسم المقبل.

وسيتم الإعلان عن هذا التمديد خلال الأيام القادمة على أن يمتد العقد حتى نهاية موسم 2023-2024.

يذكر أن بنزيمة خاض 28 مباراة مع ريال مدريد في جميع المنافسات حتى الآن هذا الموسم سجل فيها 19 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى.