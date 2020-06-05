ريال مدريد يكثف مفاوضاته مع كامافينغا

تحول الصراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، على خدمات إدواردو كامافينغا، إلى حرب حامية الوطيس، حيث يسارع كل منهما الزمن للانقضاض على الجوهرة الفرنسية.

ويعتبر كامافينغا، هدفاً لباريس سان جيرمان وريال مدريد، في وقت يبذل فيه رين قصارى جهده للاحتفاظ بصاحب الـ17 عاماً، وسط تقارير تشير إلى رغبة اللاعب نفسه في البقاء معه لموسم آخر.

وبحسب محطة “راديو مونتي كارلو” الفرنسية، فإن ريال مدريد قام بتسريع مفاوضاته مباشرةً مع كامافينغا وممثليه، وقد أخبر النادي الملكي وكيل نجم رين بأنه يجهز عرضاً للتعاقد معه هذا الصيف.

وأوضح نفس المصدر، أن المفاوضات بين صاحب الـ17 عاماً وريال مدريد تسارعت في الأيام الأخيرة، حيث وضعه النادي الإسباني على رأس أولوياته في خط الوسط، ويخطط لإرسال عرض رسمي إلى رين في الأيام القادمة.

ونقلت المحطة المذكورة، تصريحات أحد المسؤولين داخل ريال مدريد قال فيها: “إنه نجم المستقبل في خط الوسط في أوروبا. نريده أن نبقيه 10 سنوات في النادي. هذه هي أولويتنا. من الأفضل شراؤه هذا الصيف بدلاً من الموسم المقبل حيث سيلعب في دوري الأبطال وسيرتفع سعره”.