ريال مدريد يخطط لتكريم رئيسه السابق الراحل سانز

نعى ريال مدريد رئيسه السابق لورينزو سانز الذي توفي في مستشفى خيمينيز دياز عن 76 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وأعضاء مجلس الإدارة عن حزنهم الشديد لوفاة سانز.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي قدم ريال «تعازيه العميقة وتعاطفه الكامل مع زوجة رئيسه السابق ماري لوث، وأبنائه، لورنزو وفرانسيسكو وفيرناندو وماريا لوث (مالولا) وديانا، وعائلته وأصدقائه».

وأكد ريال مدريد أن رئيسه الحالي سيكرم سانز بالشكل الذي يستحقه في أقرب وقت ممكن نظراً إلى الوضع الراهن المتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وتولى سانز رئاسة ريال مدريد بين عامي 1995 و2000 وخلال فترة رئاسته فاز الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وكأس إنتركونتيننتال مرة وكأس السوبر الإسباني مرة.

وجرى نقل سانز إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى خيمينز دياز في مدريد منذ الثلاثاء الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتدهور حالته ليتم الإعلان عن وفاته مساء أمس الأول.

وقال نجل سانز «والدي توفي، لم يكن يستحق هذه النهاية، إنه أحد أفضل وأشجع الناس الذين عرفتهم».