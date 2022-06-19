ريال مدريد ينافس ليفربول ويونايتد على توقيع نجم إنجليزي شاب

بات ريال مدريد مستعداً للدخول في المنافسة على خدمات النجم الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام وفقاً لتقرير نشره "ديفينسا سنترال" الإسباني.

وارتبط اسم لاعب خط الوسط اليافع بمانشستر يونايتد وليفربول خلال الأشهر الماضية، إلا أن إدارة الملكي تطمح للظفر بتوقيعه رغم ارتفاع سعره.

ويمتد عقد صاحب الـ 18 عاماً الحالي مع بوروسيا دورتموند حتى صيف عام 2025 وتصل قيمته إلى نحو 80 مليون يورو بناء على موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وخاض النجم الشاب 15 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا حتى الآن رغم سنه الصغير وبات أحد أبرز لاعبي دورتموند وأعلاهم قيمة.

ولا يرغب النادي الألماني في التفريط باللاعب هذا الصيف بعدما اضطر لخسارة هدافه الأول النرويجي إيرلينغ هالاند في الأسابيع الماضية لصالح مانشستر سيتي.

وسينحصر الصراع على توقيع بيلينغهام بعد نهاية الموسم المقبل على الأغلب.