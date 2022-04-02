ريال مدريد ينتفض بعد خسارة الكلاسيكو ويهزم سيلتا بهدفين لهدف

عاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مستضيفه سيلتا فيغو بهدفين لهدف اليوم السبت على ملعب دي بالايدوس ضمن المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاء هدفا الفريق الملكي عن طريق النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و 70.

أما هدف صاحب الضيافة الوحيد فحمل توقيع مانويل نوليتو في الدقيقة 52.

ريال مدريد يعزز تواجده في صدارة الليغا

وعزز ريال من صدارته للدوري الإسباني بهذا الفوز الثمين رافعاً رصيده إلى 69 نقطة من 30 مباراة، بفارق 12 نقطة مؤقتاً عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي خاض 29 لقاء.

أما سيلتا فيغو، فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب العام.