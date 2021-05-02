ريال مدريد ينعش آماله في الظفر بلقب الليغا بالفوز على إلتشي

استعاد ريال مدريد توازنه بالفوز على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف ريال في الشوط الثاني عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة (75)، وكاسميرو في الدقيقة (80) ليعود الملكي لدائرة المنافسة خاصة بعد فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي بهدف دون رد.

وأصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

أتلتيكو مدريد (76 نقطة) - ريال مدريد (74 نقطة) - برشلونة (71) نقطة - إشبيلية (70 نقطة) علماً بأن الفريقين الكتالوني والأندلسي لديهما مباراتان خلال هذه المرحلة أمام كلٍ من فالنسيا وأتلتيك بلباو على التوالي يومي الأحد والاثنين.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد في المرحلة القادمة مع إشبيلية، في أسبوع ناري إذ يواجه فيه أتلتيكو المتصدر غريمه برشلونة.