ريال مدريد يهزم إشبيلية ويحلق في صدارة الدوري الإسباني

تفوق ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة القوية التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق كلٍ من الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني لوكاس فاسكيز والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقائق 5 و 79 و 81 على الترتيب.

أما هدف الفريق الأندلسي الوحيد فحمل توقيع الأرجنتيني إيريك لاميلا بعد 9 دقائق على بداية الشوط الثاني.

ريال مدريد يبتعد في صدارة الليغا

بهذه النتيجة، أضاف ريال 3 نقاط إلى رصيده ليبتعد في صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط مؤقتاً عن برشلونة ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.