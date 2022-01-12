ريال مدريد يهزم برشلونة بعد التمديد ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على غريمه التاريخي برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد في لقاء نصف النهائي المثير الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في السعودية.

تقدم الملكي عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 25، لكن لوك دي يونغ منح البارسا التعادل قبل نهاية الشوط الأول (41).

في الشوط الثاني، منح كريم بنزيمة فريق العاصمة التقدم مجدداً بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 72.

لكن البديل آنسو فاتي تمكن من معادلة النتيجة للبلاوغرانا بعد 11 دقيقة.

وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 ليحتكم الغريمان لشوطين إضافيين.

وجاء هدف انتصار ريال مدريد في الدقيقة 98 حمل توقيع البديل فيديريكو فالفيردي.

وبلغ ريال النهائي بالتالي الذي سيواجه فيه الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

ويقام النهائي يوم الأحد القادم على ملعب الملك فهد الدولي.