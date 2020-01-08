ريال مدريد يواجه فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني

يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يقام لأول مرة خارج الأراضي الإسبانية وتحديداً في المملكة العربية السعودية.

ويأمل الريال بتخطي عقبة فالنسيا، والتأهل للمباراة النهائية من أجل التتويج بلقبه الحادي عشر، واعتلاء منصات التتويج بعد فشله في حصد أي بطولة الموسم الماضي.

على الجانب الآخر يدخل فالنسيا بطل كأس الملك على حساب برشلونة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة في سبيل رفع لقبه الثالث في السوبر والأول له منذ 21 سنة.

وسيعاني ريال مدريد من غياب عدد من لاعبيه على رأسهم كريم بنزيمة وإيدين هازارد وغاريث بايل بسبب الإصابة.

يذكر أن الفريقين تقابلا في 182 مباراة في جميع المسابقات، وتمكن ريال مدريد من تحقيق 94 انتصاراً، في حين حقق فالنسيا 49 فوزاً، وكان التعادل سيد الموقف في 39 مباراة.

يذكر أن البطولة تقام لأول مرة في التاريخ بنظام المربع الذهبي.