ريال مدريد يوجه أنظاره صوب لاعب خط وسط جديد

بدأ القائمون على ريال مدريد في بحث الخيارات الممكنة لتعزيز خط وسط الفريق الذي بدأ التقدم في السن يسيطر على معظم من فيه.

ووجه النادي الإسباني أنظاره صوب الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي وفقاً لموقع "فيتشاخيس" الإسباني لقيادة حركة التغيير الضرورية في المواسم القادمة.

ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاماً، ويعد أحد أهم لاعبي الثعالب علماً بأنه تم استدعاؤه لتمثيل منتخب إنجلترا في مناسبة وحيدة عن الآن.

وتصل قيمة ماديسون الحالية إلى قرابة 50 مليون يورو بناءً على موقع "ترانسفير ماركت"، علماً بأن عقده الحالي مع ليستر سيتي سيصل إلى نهايته في يونيو من عام 2024.

وخاض نجم خط الوسط هذا الموسم 40 مباراة في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 7 أهدافٍ أخرى.

يذكر أن ريال مدريد يخطط لتعزيز صفوفه بعد انتهاء الموسم خصوصاً بعد خسارة لقاء الكلاسيكو الأخيرة أمام الغريم برشلونة بنتيجة 4-0.