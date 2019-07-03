ريبيري: بايرن ميونيخ يحتاج لتعويضي

أكد فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونيخ السابق، أن فريقه بحاجة لإنفاق الأموال لتدعيم الفريق، خصوصاً في مركز الجناح بعد رحيله.

ورحل ريبيري عن بطل البوندسليغا بعد نهاية الموسم المنصرم وانتهاء عقده رسمياً مع بايرن.

وقال ريبيري مع "بيلد": "بايرن يحتاج للجودة، لذلك عليه صرف الأموال، أنا أتابع ما يقوم به الفريق بالسوق عن كثب.

"سيرجي غنابري وكينغزلي كومان بمفردهما لا يكفيان لدخول الموسم الجديد، وصول (لوروا) ساني سيدفع الفريق للأمام.

"يملك ساني المهارات والسرعة ويمكنه اللعب يميناً أو يساراً، أريد معرفة إذا ما كان سيختار بايرن والعودة للبوندسليغا".

وحول مستقبله الشخصي: "ربما يستدعيني بايرن مجدداً إذا لم يجد أحداً، ولكن لا، بجدية، فصل بايرن تم إغلاقه في مايو بشكل رائع بالنسبة لي".

وختم: "تلقيت عدة عروض في أوروبا، أنا أفكر في عائلتي وأطفالي، بايرن كان بيتي الثاني، والرحيل أمر صعب".

يذكر أن التقارير أشارت لتلقي ريبيري عروضاً من شيفيلد يونايتد، وأندية خليجية وأسترالية.