ريبيري يبتعد عن الملاعب حتى بداية العام القادم

كشف فيورنتينا عن طبيعة إصابة نجمه فرانك ريبيري التي تعرض لها في المباراة أمام ليتشي أمس السبت ضمن الدوري الإيطالي.

وخرج النجم الفرنسي مصاباً في كاحله وبدا عليه التأثر والبكاء بعد التدخل القوي عليه من قبل باناجيوتيس تاكتسيديس.

وأعلن الفيولا أن ريبيري يعاني من تضرر في أوتار كاحله الأيمن من الدرجتين الأولى والثانية بعد التدخل العنيف الذي تعرض له.

وأكد النادي أن اللاعب بدأ مرحلة العلاج، وسيتم إعادة تقييم حالته بعد بضعة أيام لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وتشير التقارير أن نجم بايرن ميونيخ السابق سيغيب حتى نهاية العام الحالي، ولن يعود للمشاركة قبل يناير على الأقل.

وتأتي إصابة ريبيري لتضاعف من أوجاع فيورنتينا الذي يفتقد لنجمه الآخر فيديريكو كييزا أيضاً بداعي الإصابة.

وخسر فيورنتينا بهدف نظيف أمام ضيفه ليتشي، ليستمر في تراجعه خلال الأسابيع الماضية، وسط حديث عن إقالة مدربه فينتشينزو مونتيلا رغم تجديد الثقة به من قبل مالك النادي روكو كوميسو.