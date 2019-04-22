ريفالدو: ميسي يستحق الذهبية السادسة

في حوار حصري لموقع "جول" العالمي في نسخته الفرنسية، قال الأسطورة البرازيلية ريفالدو، الذي احتفل الجمعة الماضي بعيد ميلاده الـ 47 أن ليونيل ميسى نجم برشلونة يستحق عن جدارة الحصول على الكرة الذهبية السادسة له هذا العام.

وقال: "من الصعب وصف ميسي وصفاً دقيقاً فهو يفعل كل شيء بالكرة بدءاً من صناعة اللعب والمراوغة المفيدة والتمريرات الحاسمة وانتهاء بتسجيل الأهداف الرائعة.

وعلق قائلاً: "أنا في غاية الحزن لأنه لم يحصل حتى الآن على بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده".

وتابع ريفالدو الحاصل على الكرة الذهبية عام 1999عندما كان لاعباً في برشلونة، قائلاً: "بالنظر إلى ما يفعله ميسي في الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم، أعتقد أنه يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، حتى لو لم يفز فريقه بالتشامبيونز ليغ".

واعترف ريفالدو بطل كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 2002، بأن ناديه السابق برشلونة أصبح أكثر هدوءاً وأريحية في الوقت الحالي، فالفريق يمكنه اللعب بسلاسة أكثر عن طريق التحضير من الخلف بتبادل تمرير الكرة، ولكن على أيامنا كنا مطالبين بأن نجري كثيراً بالكرة، بينما يملك اللاعبون الآن الوقت الكافي للتفكير قبل تمرير الكرة.

وقال أن الفترة التي أمضاها في برشلونة (من 1997 إلى 2002) كانت الأفضل في مسيرته الكروية.

وعن أسباب رحيله من البارسا إلى ميلان، قال ريفالدو: "غادرت النادي من الباب الكبير وبإتفاق ودي مع الإدارة، رغم أني كنت أرغب في البقاء إلا إن تولي لويس فان خال مهمة القيادة الفنية للفريق، كان أهم سبب لرحيلي، فلم يكن أحدنا يشعر بالارتياح للآخر.

وانتقد ريفالدو قرار مواطنه نيمار الخاص بالرحيل من برشلونة، قال ريفالدو: "قلت مراراً وتكراراً أن ما فعله نيمار خطأ، ولكن من حق أي إنسان أن يتخذ القرارات التي تناسبه، وعلى أي حال هو في السابعة والعشرين من عمره ومن الممكن أن يعود مرة أخرى لبرشلونة.. من يدري؟! مجرد احتمال".

وعن رأيه في فيليبي كوتينيو، قال ريفالدو: "إنه لاعب كبير وأنا متأكد من أنه سيبقى طويلاً في برشلونة، وأتوقع له تحقيق نجاحات كبيرة مع البارسا وأنه سيصبح معشوقاً للجماهير آجلاً أم عاجلاً".

وعن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، قال ريفالدو: "فينيسيوس لاعب صغير السن (18 عاماً) وينبئ بمستقبل رائع ومثلما تألق في البرازيل، يتألق مع ريال مدريد، وهو يملك إمكانيات وقدرات كبيرة في المراوغة والانطلاق بالكرة ومساعدة الفريق، وما زال هناك الكثير الذي يمكن أن يتعلمه مع الوقت واكتساب الخبرات".