ريفالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية

يرى النجم البرازيلي السابق ريفالدو أن قائد برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي هو المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم المنصرم.

وفاز "ليو" مع البارسا بلقب الدوري الإسباني، وسجل 51 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، وبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا رفقة الأرجنتين.

وقال ريفالدو: "لم يفز بدوري الأبطال الموسم الماضي، ولكن الكرة الذهبية جائزة فردية، وهو سجل أهدافاً عدة، وأهدافاً مهمة.

"برأيي ميسي هو من يستحق الكرة الذهبية عن هذا الموسم، هو و(كريستيانو) رونالدو استثنائيان، يعجبني كلاهما.

"ميسي يصنع الفارق في برشلونة، بينما رونالدو يفعل الأمر ذاته في يوفنتوس والبرتغال، الموسم المقبل سيستمران في ذلك ويسجلان كثيراً".

يذكر أن بعض التقارير تحدثت عن إمكانية إيقاف ميسي دولياً بعد انتقاداته العلنية للتحكيم عقب طرده في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره التشيلي.