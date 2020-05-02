ريفالدو: ويليان سيتألق في برشلونة

قال الأسطورة البرازيلية ونجم برشلونة السابق، ريفالدو، أن مواطنه ويليان قادر على التألق في صفوف البارسا إذا اختار الرحيل إليه في صفقة انتقال حر.

ويعتزم ويليان (31 عاماً) مغادرة تشيلسي، بعد انتهاء عقده نهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، من بينها برشلونة، الذي سبق أن أبدى رغبته في التعاقد معه.

وقال ريفالدو في تصريحات إعلامية: «ارتبط اسم ويليان ببرشلونة في الماضي، أعتقد أنه يمكن أن يظهر بشكل جيد هناك، بسبب شخصيته وقدرته على إحداث الفارق في لحظات مهمة.

«خلال السنوات القليلة الماضية، تعاقد برشلونة مع بعض اللاعبين الكبار، مثل أنتوان غريزمان، لكنهم لم يقدموا بعد أفضل ما لديهم، مع تواجد ليونيل ميسي بجانبهم، ربما كانت المسؤولية والضغوط كبيرة عليهم.

«لا أعرف ما القرار الذي سيتخذه ويليان، لكن ما يمكنني قوله، هو أن برشلونة بحاجة إلى النظر بعناية في تعاقداته، وإبرامه لصفقات ضخمة، لأن الأمور لم تسر بشكل جيد بالنسبة له، في الآونة الأخيرة بسوق الانتقالات».

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم 2002 «يبدو أن اللاعبين خائفون من حضور ميسي، ربما هذه مشكلة جديدة للنادي، يحتاج برشلونة لتقييم شخصية لاعبيه بعناية، وتقييم قدرتهم على النجاح وفرض أنفسهم في كامب ناو».

وبينما يعد برشلونة خياراً جذاباً لأي لاعب، فقد أعرب ويليان في وقت سابق، عن أمله في البقاء بإنجلترا، وهو ما دفع ريفالدو للقول بأن مواطنه، أمامه فرصة للعب مرة أخرى مع جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، الذي كان يتولى تدريبه في تشيلسي.

وقال عن ذلك: «قد يكون الانتقال لتوتنهام خياراً جيداً، خاصة أن ويليان سيجتمع مجدداً مع مورينيو هناك، ويبدو أن الثنائي على علاقة جيدة.

«علاوة على ذلك، نعلم جميعاً أن مورينيو لديه عاطفة خاصة تجاه اللاعبين البرازيليين، وأنا متأكد من أنه سيعطي الكثير من الفرص لويليان في توتنهام».