ريفالدو ينتقد احتفال كوتينيو الموجه لجماهير برشلونة

انتقد الأسطورة البرازيلية ريفالدو مواطنه فيليبي كوتينيو نجم برشلونة بعد احتفاله المثير للجدل بهدفه الجميل في مرمى مانشستر يونايتد خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى اللقاء بفوز البارسا بثلاثيةٍ نظيفة منحته بطاقة التأهل لنصف النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-0 بعدما فاز ذهاباً بهدفٍ دون رد.

وقام كوتينيو بإغلاق عينيه ووضع أصابعه في اذنيه في تصرف وجهه لجماهير البارسا التي لطالما انتقدته نظراً للمستويات المتواضعة التي قدمها منذ التعاقد معه مطلع عام 2018.

وقال ريفالدو الذي قاد برشلونة في السابق خلال عامي 1997 و 2002 أن على نجم ليفربول السابق الابتعاد عن مثل هذه التصرفات والرد على منتقديه من خلال مستواه على أرضية الملعب.

وصرح البرازيلي المعتزل لصحيفة "ماركا": "لم يكن ما بدر منه جيداً، سجل هدفاً جميلاً، لكنه من الخطأ توجيه مثل هذه التصرفات لجماهير فريقك.

"ينتقده أنصار الفريق لأنهم يعلمون أن بإمكانه تقديم المزيد، لا أعلم ما حصل معه خلال هذا الأسبوع، لكن عليه العمل والاجتهاد باستمرار، والتفكير بالمباراة القادمة وكيفية تسجيل الأهداف".