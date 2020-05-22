ريفالدو ينصح بايل بالانتقال لنيوكاسل

نصح ريفالدو، أسطورة برشلونة، النجم غاريث بايل جناح ريال مدريد بالرحيل خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويرتبط الويلزي بالرحيل عن ريال في ظل خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

وقال البرازيلي: ”أرى أن بايل ما زال لديه الكثير ليقدمه في الكرة الأوروبية قبل الانتقال لدوريات أخرى أقل قوة وتنافسية.

”الدوري الإنجليزي قد يكون وجهة جيدة لبايل، لو كان اهتمام نيوكاسل يونايتد بضمه حقيقي وكان هناك عرض بالفعل، فإنها فرصة جيدة له لأنه قد يستكمل من خلال هذه المحطة لعب دور النجم”.

وعن إمكانية رحيل بايل لأحد أندية الدوري الأميركي قال: ”في بعض الأحيان يهتم اللاعبون بالجانب الاقتصادي من عرض ما، بالنظر إلى سنه، ربما حدث الأمر مع بايل وفكر في الحفاظ على نفس راتبه الكبير”.