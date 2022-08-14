"ريمونتادا" ريال مدريد تمنحه فوزاً افتتاحياً صعباً على آلميريا

قلب ريال مدريد بطل أوروبا وحامل اللقب تأخره أمام مستضيفه آلميريا بهدفٍ دون رد إلى فوزٍ صعبٍ بهدفين لهدف في اللقاء المثير الذي شهده ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم الأحد ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تقدم أصحاب الأرض مبكراً وتحديداً في الدقيقة السادسة عن طريق لارجي رامازاني.

ولم ينجح ريال في قلب النتيجة إلا خلال الشوط الثاني حين أدرك لوكاس فاسكيز التعادل في الدقيقة 61.

وبعد 14 دقيقة، حول البديل ديفيد آلابا ركلة حرة استثنائية بيسراه داخل مرمى أصحاب الأرض معلناً عن تقدم الفريق الملكي لأول مرة.

وشهدت الدقائق المتبقية عدة فرص للطرفين لكن تغيير في النتيجة.

ريال مدريد يستهل الموسم بانتصار صعب

ورفع ريال رصيده بهذا الانتصار الافتتاحي إلى 3 نقاط محتلاً المركز الثالث بفارق الأهداف عن فياريال وأوساسونا.