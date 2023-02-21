"ريمونتادا" ملكية تمنح ريال مدريد انتصاراً كاسحاً على ليفربول في آنفيلد

البوابة - قلب ريال مدريد الإسباني تأخره أمام مستضيفه وغريمه ليفربول الإنجليزي بهدفين نظيفين إلى انتصار كاسح بنتيجة 5-2 في اللقاء المثير الذي جمعهما ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب آنفيلد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسعى صاحب الضيافة للانتقام من خسارة نهائي المسابقة الموسم الماضي وتقدم بهدفين نظيفين في أول ربع ساعة.

افتتح الأوروغوياني داروين نونيز التسجيل بتسديدة رائعة بالكعب إثر تمريرة ذكية من زميله المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة.

وأضاف "مو" الهدف الثاني للريدز بعد ذلك بـ 10 دقائق حين استغل خطأ فادحاً من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ليودع الكرة بسهولة في الشباك المدريدية.

ريال مدريد ينتفض سريعاً

لكن حامل اللقب نجح في تدارك الأوضاع سريعاً، حين قلص البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق بعد مجهود فردي مميز وتسديدة رائعة على يسار مواطنه أليسون بيكر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

وعاد "فيني" لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثاني للفريق الملكي بعد 15 دقيقة مستغلاً لخطأ كبير من أليسون في التشتيت لترتد الكرة من قدم المهاجم وتسكن المرمى.

في الشوط الثاني، أضاف البرازيلي إيدير ميليتاو الهدف الثالث للضيوف بعد 3 دقائق من البداية.

ثم سجل القائد الفرنسي كريم بنزيمة هدفين في الدقيقتين 56 و 67 أكدا تفوق ريال مدريد.

وباتت مهمة ليفربول في قلب النتيجة إياباً في غاية الصعوبة، فيما اقترب الميرينغي بدوره من بلوغ الدور ربع النهائي.

نابولي يتفوق على فرانكفورت في ألمانيا

ضمن الدور نفسه، عاد نابولي الإيطالي بانتصار ثمين على حساب مستضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين ليقترب من التأهل للدور القادم.

جاء الهدفان عن طريق فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو في الدقيقتين 40 و 65 على التوالي.

وأكمل الفريق الألماني المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 58 إثر طرد راندال كولو مواني إثر تدخل عنيف على ساق لاعب نابولي أندريه فرانك زامبو آنغويسا.