رينارد: مواجهة المكسيك بمثابة حياة أو موت لمنتخب السعودية

شدد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية على أهمية المباراة المصيرية أمام منتخب المكسيك غداً الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وما زالت الفرصة مواتية أمام "الأخضر" لبلوغ ثمن نهائي المونديال بحال تحقيق نتيجة إيجابية أمام المكسيك تزامناً مع مواجهة منتخبي الأرجنتين وبولندا الحاسمة الأخرى التي ستقام في الوقت ذاته.

ماذا قال رينارد عن مباراة السعودية والمكسيك؟

قال المدير الفني الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الغد: "نسعى لتجنب الخروج المبكر كما حدث في نسخ سابقة من كأس العالم، المباراة بمثابة حياة أو موت للمنتخبين.

"نأمل الاستمرار في البطولة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نلعب بتركيز كامل."

وشدد رينارد: "إنها ثالث أهم مباراة في مسيرتي بعد نهائي كأس إفريقيا عامي 2012 و2015، لا يمكن أن نخسر هذه المواجهات لأن الندم كبير فيما بعد".

يذكر أن منتخب السعودية يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرجنتين ثاني الترتيب.

فيما يحتل منتخب بولندا الصدارة بـ 4 نقاط، أما المنتخب المكسيكي فيقبع في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.