زياش الأفضل في أياكس

توج حكيم زياش المنتقل حديثاً إلى تشيلسي بجائزة أفضل لاعب في أياكس للموسم الثالث على التوالي وفقاً لاختيار الجماهير.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي الهولندي على "تويتر" فوز النجم المغربي بالجائزة، بينما حصل سيرجينيو دست على جائزة أفضل موهبة شابة.

وكانت تقارير إسبانية قد تحدثت مؤخراً عن اهتمام برشلونة بضم دست، لتعويض الرحيل المحتمل لنيلسون سيميدو، كما يحظى اللاعب الشاب بمراقبة بايرن ميونيخ أيضاً.

وتم إلغاء الدوري الهولندي هذا الموسم بعد قرار الحكومة بمد حظر الأنشطة الرياضية إلى مطلع سبتمبر.

وعلق زياش على الجائزة قائلاً “الفوز بها ليس مملاً أبداً، كان ينبغي على الآخرين بذل قصارى جهدهم”.

وعن تألقه في دوري الأبطال، قال “يعتبر نقطة فارقة هذا الموسم، لكني أعتقد أن اللحظة الأفضل كانت أمام ليل، كان ذلك تأكيداً لي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.

ويعد زياش أول لاعب يحصد الجائزة لثلاثة مواسم متتالية.

ويأتي الثنائي لويس سواريز وياسبر سيليسين في المركز الثاني خلفه، بحصد الجائزة في موسمين متتاليين لكلٍ منهما.

وتعود بداية هذه الجائزة لعام 1993 ويعتبر دينيس بيرغكامب أسطورة هولندا أول لاعب يفوز بها.

يذكر أن زياش سيلعب بقميص تشيلسي بدءاً من الموسم المقبل بعد نجاح البلوز في ضمه مقابل 40 مليون يورو.

وأبدى المغربي سعادته بتحديد مستقبله مع الفريق قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل كرة القدم حالياً بسبب جائحة كورونا.

ووقع زياش المولود في هولندا في فبراير الماضي عقداً لمدة خمس مواسم تبدأ الموسم المقبل مع النادي اللندني.

وأبلغ زياش صحيفة “الجمين داجبلاد” الهولندية اليومية “بالطبع هذا الوضوح مطمئن لأنه لا أحد يدري ما سيحدث لفترة الانتقالات”.

وقال النجم المغربي “في الحقيقة ليس لدي أي شك ولو لثانية واحدة. سيتم توقيعي على العقد في الأول من يوليو المقبل وسأصبح لاعباً في تشيلسي. لم أفكر في أي شيء آخر”.

وانتهى موسم زياش عقب إلغاء الدوري الهولندي بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية.

وقال الدولي المغربي “بالطبع كنت أفضل أيضاً الفوز باللقب في الملعب لكن إذا كان عليك اختيار فريق واحد للتتويج باللقب فسيكون أياكس بالنسبة لي”.