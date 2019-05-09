زياش ضمن التشكيلة المثالية لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منشور 09 أيّار / مايو 2019 - 03:08
زياش (يسار) يسدد الكرة التي جاء منها هدف أياكس الثاني
زياش (يسار) يسدد الكرة التي جاء منها هدف أياكس الثاني

اختير حكيم زياش نجم أياكس أمستردام ضمن التشكيلة المثالية لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء اختيار الدولي المغربي بعد هدفه وتألقه رفقة فريقه الهولندي أمام توتنهام على ملعب يوهان كرويف في أمستردام رغم إقصاء أياكس بخسارته بثلاثة أهداف لاثنين.

وإلى جانب زياش، شهدت التشكيلة سيطرةً للاعبي ليفربول بوجود 5 لاعبين هم الحارس آليسون بيكر وأندرو روبرتسون وجويل ماتيب وأليكساندر ترينت أرنولد وجورجينيو فاينالدوم وديفوك أوريغي، ومدافع أياكس ماتياس دي ليخت فضلاً عن كريستان إيريكسن ولوكاس مورا من توتنهام، والنجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

كلمات دالة:حكيم زياشليونيل ميسيآليسون بيكرلوكاس موراكريستيان إيريكسن

Via SyndiGate.info


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